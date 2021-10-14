Песков назвал безответственным отказ от прививки против коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал безответственным отказ от вакцинации против коронавируса на фоне роста заболеваемости, сообщает РИА Новости.

Он призвал продолжать разъяснять людям, что надо прививаться.

"Продолжать разъяснять, не скрывая самых трагических фактов, таких как рост смертности, рост заболеваемости. Это действительно безответственно – не делать прививку. Это убивает", – сказал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что за почти два года в России наработан определенный опыт по принятию мер реагирования на ухудшение ситуации с COVID-19. По его словам, сейчас больше технологий лечения, протоколов лечения, инфраструктурных возможностей.

В тех регионах, где ситуация приближается к критической, власти принимают иные решения, заключил он.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что полный цикл вакцинации прошли 43 миллиона россиян, что составляет около трети населения страны. Он подчеркнул, что в настоящее время прививка является наиболее эффективным способом обезопасить себя и близких от COVID-19.

В свою очередь, врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что нынешняя волна коронавируса в России является самой тяжелой с начала пандемии. По словам медика, сейчас необходимо, чтобы у граждан с помощью вакцинации или естественным путем сформировался иммунитет, поскольку другого решения проблемы не существует.