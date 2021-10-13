В Минздраве РФ рассказали, сколько пациентов с COVID-19 лечатся амбулаторно

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Более 70% пациентов с коронавирусом в России лечатся амбулаторно, рассказала главный внештатный специалист Минздрава по терапии и общей врачебной практике Оксана Драпкина.
"77% всех пациентов с новой коронавирусной инфекцией лечатся на амбулаторном этапе и вот здесь мы опять возвращаемся к тому, что скорость лечения, начало наступления противовирусного эффекта тех схем, которые вошли в рекомендации (Минздрава РФ. – Прим. ред.), это очень важный момент", – сказала специалист в эфире Первого канала.
Она отметила, что при COVID-19 важно быстро выявить заболевание и начать лечение.
Ранее главный врач московской городской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко рассказала, что летальность штамма "Дельта" в будущем может возрасти. Специалист отметила, что схемы лечения, которые были наработаны в первые волны пандемии, уже не столь эффективны, несмотря на активное внедрение новых препаратов.
По мнению специалиста, наибольшую опасность представляет постепенная мутация коронавируса, которая может сделать его устойчивым к имеющимся вакцинам.
В Минздраве рассказали о вакцинации беременных и кормящих мам
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