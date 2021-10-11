Врач рассказала, что летальность штамма "Дельта" в будущем может возрасти

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин
Штамм коронавируса "Дельта" отличается повышенной агрессивностью и летальностью, которая в будущем может усугубиться, сообщила главный врач московской городской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко.
"Дельта"-штамм более агрессивный. <...> Он значительно злее, и, к сожалению, результаты по летальности такие, какие есть, и в перспективе это может усугубляться. Не в этой волне, так в следующей. Каждый новый вирус будет злее предыдущего и будет подстраиваться к тем небольшим количествам людей, которые имеют иммунитет", – сказала она в эфире Первого канала.
Лысенко отметила, что схемы лечения, которые были наработаны в первые волны пандемии, уже не столь эффективны, несмотря на активное внедрение новых препаратов. По мнению специалиста, наибольшую опасность представляет постепенная мутация коронавируса, которая может сделать его устойчивым к имеющимся вакцинам.
Ранее глава ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин рассказал о распространении разных штаммов коронавируса в России. По его словам, штаммы "Лямбда" и "Мю" пока не были выявлены в стране, а доминирующей разновидностью остается "Дельта".
По мнению ученого Евгения Кунина, штамм "Дельта" является неким плато развития коронавируса и может стать его последним вариантом. По словам эксперта, на данный момент нет уверенности в том, что вирус не перейдет на новый уровень развития, однако многие факторы свидетельствуют о том, что дело не так плохо.
Распространенность штамма "Дельта" в Москве достигла 100%
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