Врач объяснил высокую смертность от COVID-19 в России

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Высокая смертность от коронавируса объясняется его мутацией и низким уровнем вакцинации населения, считает главврач московской городской клинической больницы №15 имени Филатова Валерий Вечорко.

По его словам, в последнее время болеть COVID-19 в тяжелой форме стали молодые люди, вплоть до летальных случаев. Специалист призвал граждан пройти вакцинацию, тестирование и соблюдать меры безопасности.

"Высокий уровень смертности можно объяснить мутацией вируса, низким уровнем вакцинации и несерьезным отношением граждан к пандемии. Вирус COVID-19 существует, и он опасен. Помните об этом", - написал он в своем телеграм-канале.

Врач отметил, что за последние две недели заболеваемость коронавирусом в Москве выросла в полтора раза, а число госпитализаций – в два раза.

Ранее сообщалось, что заболеваемость коронавирусной инфекцией в России за последнюю неделю выросла на 16%. По словам министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, сегодня количество пациентов с COVID-19 составляет 1,094 миллиона.

Мурашко подчеркнул, что ситуация вызывает особую тревогу в регионах Приволжья, особенно в Оренбургской области, Башкирии и Татарстане. А темпы вакцинации быстрее всего растут в Брянской, Ивановской и Липецкой областях, Татарстане, Чечне, Чувашии и Севастополе.