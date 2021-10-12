Ученый заявил, что в ноябре количество россиян с COVID-19 может превысить 1 млн человек

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Количество россиян, заразившихся ковидом, через месяц, к 10 ноября, может превысить 1 миллион человек, а ежедневное количество зафиксированных случаев будет варьироваться от 26,8 до 35,8 тысячи, сообщил ТАСС заведующий кафедрой математического моделирования энергетических систем, руководитель Центра интеллектуальной логистики СПбГУ Виктор Захаров.

Исследователи рассматривают несколько сценариев распространения COVID-19 в России. Самый отрицательный предполагает, что к 10 ноября число болеющих россиян достигнет 1 миллиона человек, наиболее позитивный прогноз – 920 тысяч больных.

"Для того чтобы был спад заболеваемости, нужно значительно больше привитых, чем сейчас", – уверен Захаров.

Отмечается, что ученые создали математическую модель, получившую название CIR. Она учитывает общее количество заболевших, поправившихся и не выживших после ковида с начала пандемии, а также процентный прирост общего количества заболевших.

Специалисты также внесли в модель "характеристику динамического баланса эпидемиологического процесса" – показатель, который позволяет выявить зависимость значений общего числа выздоровевших и умерших на данный момент от общего количества выявленных случаев заболевания в прошлом.

"Мы как раз определяем эту закономерность – через сколько дней прошлые значения по количеству заболевших будут близки к нынешним значениям общего количества выздоровевших и умерших. <…> Оказалось, что этот показатель (именно он и называется "характеристикой динамического баланса") не очень сильно изменяется во времени, поэтому мы научились его вычислять и использовать, создавая прогнозы на <...> 31 день вперед", – объяснил Захаров.

Ранее сообщалось, что заболеваемость коронавирусной инфекцией в России за последнюю неделю выросла на 16%. По словам министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, сегодня количество пациентов только с новой коронавирусной инфекцией составляет 1,094 миллиона.

Мурашко подчеркнул, что ситуация с COVID-19 вызывает особую тревогу в регионах Приволжья, особенно в Оренбургской области, Башкирии и Татарстане. А темпы вакцинации быстрее всего растут в Брянской, Ивановской и Липецкой областях, Татарстане, Чечне, Чувашии и Севастополе.

