В Подмосковье 80% сотрудников сферы услуг должны привиться от коронавируса до 10 декабря

В Подмосковье вакцинироваться от ковида должны не менее 80% сотрудников сферы услуг. Причем сделать это необходимо до 10 декабря. Постановления выпустил Минздрав Московской области.

Обязательная вакцинация коснется сотрудников торговли, общепита, доставки, салонов красоты, транспорта, фитнес-клубов и центров госуслуг. Руководители таких предприятий обязаны до 10 ноября организовать работникам прививки первым компонентом, а до 10 декабря – вторым.

Подробнее о том, что грозит тем, кто не успеет или не захочет, и поможет ли это остановить рост болезни, – в эфире телеканала Москва 24.