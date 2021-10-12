Вячеслав Володин избран спикером Госдумы VIII созыва

Фото: пресс-служба Государственной думы
Председателем Госдумы VIII созыва избран Вячеслав Володин, который занимал аналогичную должность в Думе прошлого созыва. Соответствующее решение депутаты приняли в ходе первого пленарного заседания нижней палаты российского парламента.
За кандидатуру Володина проголосовали 360 из 450 парламентариев. На этот пост также претендовал заместитель председателя ЦК КПРФ Дмитрий Новиков.
"Уважаемые коллеги, спасибо вам большое за поддержку, спасибо за то, что мы с вами понимаем ответственность и ставим перед собой задачу повысить роль парламента в решении вопросов, стоящих перед нашими гражданами и страной", – сказал Володин.
Он также выразил надежду на то, что в дальнейшем сохранит поддержку со стороны депутатов вне зависимости от их партийной принадлежности.
"Выборы закончились, начинается работа", – заключил новоизбранный председатель Госдумы.
Заместителями от фракции парламентского большинства стали Алексей Гордеев, Анна Кузнецова, Ирина Яровая, Петр Толстой, Сергей Неверов, Шолбан Кара-Оол. От "Справедливой России – За правду" – Александр Бабаков, от ЛДПР – Борис Чернышов, от фракции "Новые люди – Владислав Даванков.
Первое пленарное заседание Госдумы VIII созыва открыла в понедельник один из старейших депутатов, летчик-космонавт Валентина Терешкова.
По итогам прошедших в сентябре выборов депутатские мандаты распределились следующим образом: "Единая Россия" – 324 кресла, КПРФ – 57, "Справедливая Россия – За правду" – 27, ЛДПР – 21, "Новые люди" – 13. Также по одному мандату получили партии "Родина", "Гражданская платформа", Партия роста. Еще пять мест достались кандидатам-самовыдвиженцам.
В Госдуме проходит первое заседание нового созыва
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