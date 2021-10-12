Госдума VIII созыва приняла постановление о формировании комитетов и комиссий

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Депутаты Государственной думы VIII созыва в ходе первого пленарного заседания приняли постановление о регламенте работы нижней палаты российского парламента.

В соответствии с документом, в Госдуме будут функционировать 3 постоянных комиссии и 32 комитета – на шесть больше, чем в прошлом созыве. Это произошло из-за "разукрупнения" ряда комитетов экономического и других блоков для их приближения к структуре федеральных органов власти.

Указ о проведении первого заседания Госдумы VIII созыва подписал Владимир Путин. Согласно нормам Конституции РФ, первое заседание нового созыва Госдумы должно состояться на 30-й день после избрания депутатов.

Первое заседание открывает старейший по возрасту депутат. С началом работы нового созыва полномочия депутатов прежнего полностью прекращаются.