ГД предлагает ограничить в праве причастных к экстремизму собирать пожертвования

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Причастных к экстремизму хотят ограничить в праве собирать пожертвования. С таким предложением выступил депутат Госдумы Евгений Федоров, сообщает RT.

В его обращении на имя генерального прокурора России Игоря Краснова говорится, что, согласно с последними правками в избирательное законодательство, причастных к деятельности экстремистских организаций лиц лишают на определенный срок права выдвигаться на выборах.

Парламентарий отметил, что по закону данной категории лиц не запрещается собирать пожертвования. По его мнению, это может быть использовано для противоправной деятельности.

"Прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в законодательство в части запрета физическим лицам, признанным причастными к деятельности экстремистских организаций, собирать пожертвования на любые цели, кроме сбора средств на документально подтвержденное и необходимое лечение и иные медицинские нужды", – говорится в обращении.

Ранее прозвучало предложение расширить перечень лиц, которым законодательно запрещается выступать учредителями СМИ.

По мнению парламентария, граждане, причастные к деятельности экстремистских организаций, все еще могут создавать СМИ и тем самым продвигать деструктивные идеи.