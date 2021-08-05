Необходимо ужесточить ответственность за киберпреступления – эксперты

Фото: пресс-служба Общественной платы Москвы

Российское законодательство и дополнительное образование нуждаются в совершенствовании для обеспечения защиты граждан от киберпреступлений. К такому выводу пришли участники круглого стола по теме кибербезопасности и цифровой грамотности населения, который состоялся 5 августа на площадке Общественной палаты Москвы.

"Действующее законодательство – и это касается не только российского, но и всех мировых законодательств – не рассчитано на новые преступления и способы их совершения. Мы должны менять законодательство в зависимости от требований времени. <...> В первую очередь, нужно ужесточить наказание за телефонное и кибермошенничество. Телефонных мошенников нужно сажать в тюрьму. Не только телефонных, но и компьютерных", – заявил тележурналист и общественный деятель Тимофей Баженов.

Он предложил ужесточить наказание в соответствии со статьей 159.6 УК РФ "Мошенничество в сфере компьютерной информации" с 5 до 15 лет лишения свободы, а также дополнить статью 63 УК РФ "Обстоятельства, отягчающие наказание" пунктом "совершение преступления в отношении лиц старше 60 лет, а также лиц, относящихся к социально незащищенным категориям граждан".

Ректор РХТУ имени Менделеева Александр Мажуга, в свою очередь, отметил необходимость развития цифровой грамотности населения, в частности за счет введения дисциплины "Информационная безопасность" в школьную программу. По его мнению, это позволит повысить качество борьбы с цифровой преступностью в России.

"Это можно сделать как в рамках закона "Об образовании РФ", так и в рамках московской образовательной программы. <...> Необходимо сделать так, чтобы у несовершеннолетних граждан был цифровой иммунитет, чтобы они сами могли распознавать нежелательный контент", – указал Мажуга.

С ним согласилась председатель Комиссии по безопасности, миграционной политике и межнациональным отношениям Общественной палаты Ольга Кириллова, которая выступила с инициативой введения аналогичной образовательной программы для сотрудников правоохранительных органов. По ее словам, полицейским сегодня приходится сталкиваться с абсолютно новыми технологиями, которые требуют особой компетенции.

"Есть много технических моментов, которыми обычный выпускник юридического профиля не владеет, не знает их. Уже звучала идея на уровне МВД о необходимости создания подразделений по борьбе с киберпреступлениями. Но мало их создать, должна быть постоянная стажировка с изучением тех передовых технологий, которые используются мошенниками", – сказала Кириллова.

Как отметил замначальника по оперативной работе столичного главка МВД Александр Половинка, в настоящее время преступность активно переходит в интернет – уже сегодня каждое третье преступление в Москве совершается с использованием IT-технологий.

"За период с 2015 по 2021 год количество преступлений данного вида увеличилось в 27 раз, а за последние три года – почти в четыре", – сообщил он.

Половинка пояснил, что типичный кибермошенник постепенно превращается из любопытного хакера в настоящего вора, заинтересовавшегося IT-технологиями из-за их повсеместной распространенности в финансовой деятельности.

Ранее Россия предложила ООН на международном уровне расширить число видов киберпреступлений с 9 до 23. В частности, к киберпреступлениям хотят причислить подделку лекарств, реабилитацию нацизма и торговлю оружием или наркотиками.

Кроме того, в число таких преступлений планируют внести несанкционированный доступ к персональным данным, терроризм, экстремизм, а также вовлечение несовершеннолетних в противоправную деятельность.