Тимофей Баженов предупредил о новом способе мошенничества через домен госорганов

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Лидер общественного движения Тимофей Баженов рассказал о способах защиты от мошенников, которые под видом государственных сервисов рассылают по электронной почте письма с вредоносным содержанием.

По его словам, за последние шесть месяцев активность злоумышленников, которые обманывают россиян в интернете и по телефону, увеличилась в два раза.

"Дошло до того, что злоумышленники смогли обмануть системы безопасности почтового домена gov.ru органов государственной власти России и начали с него рассылку фишинговых писем с целью получения конфиденциальной информации обычных пользователей", – отметил Баженов.

Он посоветовал не открывать электронные письма от неизвестных отправителей, не переходить по ссылкам из таких писем, а также не открывать вложенные в эти сообщения файлы.

По словам тележурналиста, нужно проверять письма, поступающие на электронную почту, по нескольким независимым каналам, поскольку вредоносное письмо можно получить и со знакомого адреса, если он ранее был взломан.

Баженов выразил мнение, что только ужесточение наказания за киберпреступления может изменить ситуацию. По его словам, за такие преступления нужно наказывать лишением свободы до пяти лет. А в случае если преступление совершено в отношении пенсионера, то оно должно квалифицироваться как особо тяжкое.

Ранее в Банке России сообщили, что потери граждан от действий кибермошенников за I квартал 2021 года составили почти 2,9 миллиарда рублей. Согласно информации регулятора, зафиксированный показатель в 1,6 раза превышает данные по аналогичному периоду предыдущего года.

До этого заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов заявил, что Россия лидирует по телефонному мошенничеству с применением социальной инженерии. Он добавил, что преступники проводят до 100 тысяч звонков в день.

