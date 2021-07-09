ЦБ РФ оценил потери россиян от действий кибермошенников в 2021 году

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Потери россиян от действий кибермошенников за I квартал 2021 года составили почти 2,9 миллиарда рублей. Такие данные приводятся в материалах Банка России.

Согласно информации регулятора, зафиксированный показатель в 1,6 раза превышает данные по аналогичному периоду предыдущего года.

Кроме того, эксперты сравнили рост числа случаев мошенничества с IV кварталом 2020 года. Было отмечено, что правоохранительные органы выявили более 237 тысяч эпизодов обмана (разница в 40%).

Уточняется также, что доля случаев мошенничества с применением социальной инженерии по всем операциям упала с 64 до 56,2%.

Ранее заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов заявил, что Россия лидирует по телефонному мошенничеству с применением социальной инженерии. Он добавил, что преступники проводят до 100 тысяч звонков в день.