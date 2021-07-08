Эксперт Роскачества объяснил, как распознать фальшивый интернет-магазин

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Интернет-мошенники создают фейковые сайты по доставке еды и продаже техники, однако есть несколько способов их распознать и не попасть на уловки злоумышленников. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на руководителя центра цифровой экспертизы Роскачества Антона Куканова.

Эксперт порекомендовал не обращаться к малознакомым сайтам и не переходить по ссылкам из рекламы. Одновременно с этим важно проверять юридические реквизиты и подлинность сайтов, уточняя имя и наличие SSL-сертификата, который выглядит как символ замочка.

Обеспечить собственную цифровую безопасность поможет соблюдение правила, которое предусматривает необходимость уточнять форму оплаты и никогда не переводить средства на счета частным лицам, подчеркнул Куканов.

Представитель Роскачества отметил, что большие скидки в интернет-магазинах и таймеры, указывающие на время до окончания распродажи, должны насторожить потенциальных покупателей.

Ранее сотрудники Следственного комитета РФ и МВД России пресекли деятельность крупной сети, занимавшейся перепродажей билетов в театры через сайты-двойники. Организованная группа злоумышленников была раскрыта во время расследования уголовного дела о продаже билетов на спектакли Мариинского театра через его поддельный сайт.

