Эксперт рассказал, как уберечь себя от интернет-мошенничества

16:51
Фото: портал мэра и правительства Москвы
IT-специалист, генеральный директор Reactive Phone Иван Семенов рассказал Москве 24, как обезопасить себя от интернет-мошенничества, связанного с кредитными историями.
По мнению эксперта, люди, видя подобные предложения, сразу должны задаваться вопросом: насколько это законно, – и, следуя из этого, уже предпринимать дальнейшие действия.
"Нужно стараться просто не пользоваться такими сайтами. Естественно, это нереально, что за 300 рублей у тебя спишут все задолженности. Потому что так просто не бывает. Важно трезво оценивать ситуацию. Допустим, кто-то продает iPhone за 100 рублей. Естественно, много вопросов должно возникать, из которых самый первый: почему он стоит 100 рублей?" – считает Семенов.
Эксперт признает, что в данной экономической ситуации люди испытывают финансовые трудности и пытаются всеми доступными способами исправить свое положение. Однако, по его мнению, стоит попытаться добиться желаемого законными методами.
"Другой вопрос стоит в том, в какой люди находятся ситуации: возможно, им срочно нужны деньги, им отказывают в кредитах, они хватаются за последний шанс. Тут нужно по-другому действовать. Законными методами улучшать свою кредитную историю", – заявил спикер.
Семенов отметил, что в подобной ситуации вернуть деньги практически невозможно. Злоумышленники пользуются исключительно платежными системами, операции по которым отследить довольно сложно.
"Это фантастический вариант вернуть деньги. Никто сейчас через карту не оплачивает, как в магазине. Есть много других платежных систем, где перевод денег отследить практически невозможно", – резюмировал Семенов.
Ранее стало известно, что в России появился новый вид мошенничества с получением кредитных историй на фальшивых сайтах. По словам директора по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексея Волкова, появление мошенников в данной сфере обусловлено большой популярностью услуг по получению кредитной истории. В среднем россияне ежемесячно делают сотни тысяч подобных запросов в Сети. Многие граждане попадают на фальшивые сайты, где им предлагают быстро и недорого получить кредитную историю.
"Для этого надо заполнить форму со своими данными и перечислить деньги – всего 299 рублей. Многие предлагают ее (кредитную историю. – Прим. ред.) улучшить, но это будет стоить дороже – от 10 до 300 тысяч рублей", – рассказал Волков.
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