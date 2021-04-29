Россиян предупредили о фальшивых сайтах по продаже билетов на "Сапсан"

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Перед майскими праздниками активизировались мошенники, создающие фальшивые онлайн-ресурсы по продаже билетов на "Сапсан", предупредили специалисты международной компании, занимающейся кибербезопасностью, Group-IB.

"Group-IB накануне майских праздников выявила фишинговую атаку на россиян: мошенники создали сеть фальшивых страниц по лжепродаже электронных билетов на поезд "Сапсан", нацеленных на кражу денежных средств и платежных данных пользователей", – говорится в сообщении.

В компании уточнили, что часть сайтов еще действуют, работа по их блокировке ведется совместно с ОАО "РЖД".

По информации Group-IB, ранее отмечались лишь единичные случаи создания страниц-клонов для продажи билетов на "Сапсан". В 2020 году был выявлен 21 такой ресурс. В январе и феврале 2021 года – 2 и 3 соответственно. К середине апреля же количество уникальных фишинговых доменов составляло 13.

Фальшивые ресурсы открывались в основном на мобильных устройствах – как на iOS, так и на Android, но встречались и работающие в браузерах ПК. Поддельные сайты попадали на верхние строчки поисковиков по запросу "билеты сапсан". Не подозревающие о подвохе жертвы переходили на сайты мошенников, оставляли данные банковских карт и лишались денег. В Group-IB подчеркнули, что все рекламные объявления содержали адреса веб-ресурсов, лексически не связанные с "Сапсаном".

Ранее специалисты Group-IB рассказали о новом способе обманывать туристов с помощью Telegram-ботов. Злоумышленники разрабатывают Telegram-ботов и генерируют фишинговые страницы, которые полностью дублируют сайты реальных сервисов. Через форму оплаты жертва сама переводит средства мошенникам.