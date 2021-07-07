Россиян предупредили о возросшей активности билетных мошенников

Фото: depositphotos/VitalikRadko
Число мошеннических ресурсов по продаже билетов на самолет за месяц выросло на 60%. В июне эксперты выявили 318 поддельных сайтов и страниц в социальных сетях, сообщает ресурс настоящийбилет.рф.
"Мы заметили, что активность мошенников растет с начала года. В апреле сервис выявил около ста поддельных сайтов и профилей в соцсетях. В мае эта цифра почти удвоилась – мы обнаружили 191 поддельный ресурс. Из июньского отчета очевидно, что попыток обмана становится больше," – заявил PR директор "Авиасейлс" Янис Дзенис.
CEO BrandSecurity Руслан Кривулин рекомендовал проверять знакомые сайты на правильность написания в адресной строке, поскольку злоумышленники часто создают двойники с ошибками в названии, чтобы ввести пользователей в заблуждение. Он также посоветовал при покупке билетов через новый сервис прочитать о нем отзывы.
"Защитить себя от аферистов поможет внимательность и здравый смысл. Знакомые сайты проверяйте на правильность написания адреса. <...> Если вы столкнулись с псевдосотрудником тревел-компании в социальных сетях, не спешите верить в корпоративные скидки и переводить деньги. Напишите в службу поддержки этой компании. Настоящие сотрудники проверят аккаунт и, скорее всего, он окажется мошенническим", – добавил Кривулин.
По мнению руководителя Центра цифровой экспертизы Роскачества Антона Куканова, не стоит переходить по ссылкам из писем и сообщений (например с обещанием горячей путевки и больших скидок). Эксперт рекомендовал пользоваться проверенными сайтами, адреса которых пользователи сохраняют в закладках или вводят вручную.
"При оплате убедитесь, что вы не переводите средства физическому лицу (с карты на карту или электронный кошелек), а также используйте для покупок в Сети отдельную виртуальную карту, чтобы минимизировать возможный ущерб от действий мошенников", – подчеркнул Куканов.
Ранее заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов заявил, что Россия лидирует по телефонному мошенничеству, связанному с преступлениями с использованием методов социальной инженерии. Кузнецов подчеркнул, что за последние полтора года рост телефонного мошенничества увеличился почти вдвое.
Стало известно, сколько мошенники крадут со счетов россиян за месяц
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: