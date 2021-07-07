Россиян предупредили о возросшей активности билетных мошенников

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Число мошеннических ресурсов по продаже билетов на самолет за месяц выросло на 60%. В июне эксперты выявили 318 поддельных сайтов и страниц в социальных сетях, сообщает ресурс настоящийбилет.рф.

"‎Мы заметили, что активность мошенников растет с начала года. В апреле сервис выявил около ста поддельных сайтов и профилей в соцсетях. В мае эта цифра почти удвоилась – мы обнаружили 191 поддельный ресурс. Из июньского отчета очевидно, что попыток обмана становится больше," – заявил PR директор "Авиасейлс" Янис Дзенис.

CEO BrandSecurity Руслан Кривулин рекомендовал проверять знакомые сайты на правильность написания в адресной строке, поскольку злоумышленники часто создают двойники с ошибками в названии, чтобы ввести пользователей в заблуждение. Он также посоветовал при покупке билетов через новый сервис прочитать о нем отзывы.

"Защитить себя от аферистов поможет внимательность и здравый смысл. Знакомые сайты проверяйте на правильность написания адреса. <...> Если вы столкнулись с псевдосотрудником тревел-компании в социальных сетях, не спешите верить в корпоративные скидки и переводить деньги. Напишите в службу поддержки этой компании. Настоящие сотрудники проверят аккаунт и, скорее всего, он окажется мошенническим", – добавил Кривулин.

По мнению руководителя Центра цифровой экспертизы Роскачества Антона Куканова, не стоит переходить по ссылкам из писем и сообщений (например с обещанием горячей путевки и больших скидок). Эксперт рекомендовал пользоваться проверенными сайтами, адреса которых пользователи сохраняют в закладках или вводят вручную.

"При оплате убедитесь, что вы не переводите средства физическому лицу (с карты на карту или электронный кошелек), а также используйте для покупок в Сети отдельную виртуальную карту, чтобы минимизировать возможный ущерб от действий мошенников", – подчеркнул Куканов.

Ранее заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов заявил, что Россия лидирует по телефонному мошенничеству, связанному с преступлениями с использованием методов социальной инженерии. Кузнецов подчеркнул, что за последние полтора года рост телефонного мошенничества увеличился почти вдвое.

