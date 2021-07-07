Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с доменами госорганов

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Мошенники могут использовать почтовый домен gov.ru для рассылки фишинговых писем с вредоносным содержимым, сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию сети RSNet, которая является сегментом интернета для российских органов власти.
По словам руководителя группы защиты от почтовых угроз в "Лаборатории Касперского" Андрея Ковтуна, подобные атаки сложнее, чем массовые, поскольку в них могут быть использованы реальные имена и телефоны сотрудников государственных организаций.
"Мы также обнаружили таргетированные рассылки фишинговых писем якобы с домена gov.ru. При таком типе атак злоумышленники настраивают вектор атаки под конкретную организацию", – сказал он.
Эксперт отметил, что в качестве уловки злоумышленники применяют поддельный адрес отправителя webmaster@gov.ru, который используется в качестве имени адресанта, а настоящий e-mail отправителя находится на бесплатной почте.
Ранее сотрудники полиции и специалисты компании Group-IB обнаружили новую схему хищения денег со счетов россиян. По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, злоумышленники публиковали объявления о продаже недвижимости на популярных сайтах. Желающих приобрести объект они просили подтвердить платежеспособность. После совершения перевода мошенники могли узнавали персональные данные получателей и изготавливали на их имена поддельные документы.
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