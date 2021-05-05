Треть россиян сообщила, что пользуется уникальными паролями

10:50
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Большинство россиян запоминают пароли от своих аккаунтов в интернете, сообщает газета "Известия".
При этом, отвечая на вопрос о способах хранения учетных данных, порядка 40 процентов граждан отметили, что применяют функцию автосохранения в телефоне или браузере. 29 процентов человек фиксируют данные на бумаге, 18 процентов записывают их в телефоне, планшете или компьютере.
Уникальные пароли для всех ресурсов создают лишь 28 процентов респондентов. Столько же процентов человек применяют набор из нескольких комбинаций символов. Одинаковое сочетание для всех сайтов ставят 17 процентов граждан, а 27 процентов меняют свой подход в зависимости от задачи.
Трудные пароли устанавливают 49 процентов людей, средние – 44 процента, простые – 7 процентов.
Руководитель направления информационной безопасности НСПК Артем Гутник отметил, что уникальные пароли для разных учетных записей позволят обезопасить себя. При этом самым надежным способом хранения такой информации является запоминание.
"Хранение паролей на бумаге – самый небезопасный вариант, так как к записанной на ней информации проще всего получить доступ третьим лицам. Нередки случаи, когда люди кладут в бумажник с банковскими картами листок с записанными PIN-кодами, чего делать ни в коем случае не нужно", – сказал Гутник.
Также небезопасно ставить один и тот же пароль на разных сервисах, поскольку это повышает риск взлома, подчеркнула эксперт по информационной безопасности в "Одноклассниках" Александра Сватикова.
В "Яндексе" добавили, что даже сложное сочетание символов, применяемое на нескольких ресурсах, небезопасно. Там отметили, что регулярно отслеживают появление различных баз украденных паролей.
Уточняется, что во многих компаниях пользователям настоятельно рекомендуют использовать сложные сочетания букв, цифр и знаков.
Директор департамента информационной безопасности банка "Открытие" Илья Сулоев отметил, что банк не хранит пароли клиентов в открытом виде и не имеет к ним доступа. В связи с этим, по его словам, повышается риск несанкционированного доступа к финансам клиента.
При этом злоумышленник, получив пароль от социальной сети жертвы, сможет украсть конфиденциальную и платежную информацию пострадавшего, подчеркнул консультант центра информационной безопасности компании "Инфосистемы Джет" Владимир Ротанов. По его словам, на взлом учетных данных может уйти от одного до двух дней.
Ранее сообщалось, что злоумышленники начали обзванивать клиентов банков под предлогом защиты их карт от отключения в РФ международной межбанковской системы платежей SWIFT.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: