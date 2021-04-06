В России начался эксперимент по авторизации в соцсетях через госуслуги

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В России начался эксперимент по авторизации пользователей интернет-платформ через портал "Госуслуги". Тестирование пройдет до 1 июля 2022 года, говорится в постановлении правительства на портале правовой информации.

Отмечается, что россияне, пользующиеся соцсетями, онлайн-магазинами и иными платформами, получат возможность совершать сделки без дополнительной регистрации на других площадках, если у них есть аккаунт в госуслугах.

В Минцифры считают, что такой способ обеспечит более удобное и безопасное общение между юзерами и бизнесом. Пользователи смогут выбирать способы регистрации: по отдельному логин-паролю или с помощью портала госуслуг.

В ведомстве также сообщили о планах предоставления госуслуг на коммерческих платформах, чтобы россияне могли воспользоваться ими там, где удобно, например – прямо из соцсети или банковского приложения на смартфоне.

При этом максимально допустимая цена каждого из заключаемых в рамках тестирования соглашения – не более десяти миллионов рублей, передает РИА Новости.

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев ранее рассказал о запуске новой версии портала госуслуг.