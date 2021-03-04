Минэкономразвития предложило расширить функционал госуслуг

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Минэкономразвития предложило пополнить функционал госуслуг. Как сообщает РИА Новости, речь идет о внесении в базу данных сведений из реестра микрофинансовых организаций.
Соответствующее предложение уже внесено на рассмотрение в кабмине. Если инициатива будет одобрена, физические лица и компании получат доступ к данным об участниках финансового рынка и выпискам из госреестров ломбардов. Кроме того, в системе будет информация операторов инвестплатформ и МФО.
Дополнительная функция, которая также рассматривается, – информирование самозанятых о доступных мерах кредитно-гарантийной поддержки.
В Минэкономразвития рассматривают нововведения как способ облегчить получение информации для пользователей. Ради получения сведений не потребуется планировать личное посещение тех или иных структур или подавать запросы в ведомства.
В конце февраля правительство РФ расширило перечень государственных услуг, которые можно получить без привязки к прописке. Среди новых шести позиций можно отметить возможность получить справку об инвалидности или выписку из государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО).
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