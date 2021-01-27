Жителям столицы рассказали об услугах офисов "Мои документы" по предварительной записи

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В центрах "Мои документы" предоставляют уже более 270 услуг, часть из которых оформляется исключительно по предварительной записи, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В частности, в четырех флагманских офисах по предзаписи можно в день обращения зарегистрировать транспортное средство, оформить водительское удостоверение национального и международного образца. Для этого надо зайти на портал mos.ru, выбрать подходящую услугу, время и центр, а также собрать пакет документов.

Во флагманах ЦАО, ЮЗАО, ЮАО, ВАО и Дворце госуслуг можно подать заявление о признании гражданина банкротом во внесудебном порядке. Во флагмане ЮАО можно оформить загранпаспорт детям до 14 лет за сутки.

Во Дворце госуслуг на ВДНХ по предварительной записи оказывают уникальную услугу по государственному кадастровому учету и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество вне зависимости от его нахождения на территории России.

Только по записи можно оформить биометрический загранпаспорт нового образца с электронным носителем информации. Горожане могут воспользоваться криптобиокабиной во флагманах ЦАО, ВАО и в центре госуслуг района Донской. При помощи сотрудника офиса заявитель сделает фотографию, отсканирует отпечатки пальцев и необходимые документы, которые затем автоматически передаются в Управление МВД.

Прием жителей для получения услуги по регистрационному учету граждан РФ по месту пребывания и жительства для многоквартирных домов в ТиНАО также ведется по предварительной записи.

Ранее стало известно, что за два года работы Дворец госуслуг на ВДНХ принял более 67 тысяч посетителей. Офис находится в павильоне "Атомная энергия". Там горожане могут оформить государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав на объект недвижимости. Это единственный центр "Мои документы", где можно получить данные услуги.