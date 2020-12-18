Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

07:30

За два года Дворец госуслуг ВДНХ принял более 67 тыс посетителей

город общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

За два года работы Дворец госуслуг на ВДНХ принял более 67 тысяч посетителей. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Офис находится в павильоне "Атомная энергия". Там горожане могут оформить государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав на объект недвижимости. Это единственный центр "Мои документы", где можно получить данные услуги. Ими уже воспользовались почти 15 тысяч раз.

Всего в Дворце можно получить более 270 услуг, большая часть из которых предоставляется без привязки к месту жительства.

Также в Центре расположен музейно-выставочный комплекс истории государственной службы, для детей организован развлекательный уголок, есть комната матери и ребенка.

В столице центры "Мои документы" появились 9 лет назад. Они работают ежедневно с 08:00 до 20:00. Во Дворце госуслуг, как и во флагманских офисах, посетителей принимают с 10:00 до 22:00.

Ранее стало известно, что два новых центра госуслуг "Мои документы" появятся в столице в ближайшее время. Флагманский центр госуслуг разместится в ТРЦ "Город" около станции метро "Нижегородская", также "Мои документы" откроются в Щербинке.

"Это наш город": флагманский центр "Мои документы" появится в ТРЦ "Щелковский"

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать