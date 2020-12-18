За два года Дворец госуслуг ВДНХ принял более 67 тыс посетителей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

За два года работы Дворец госуслуг на ВДНХ принял более 67 тысяч посетителей. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Офис находится в павильоне "Атомная энергия". Там горожане могут оформить государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав на объект недвижимости. Это единственный центр "Мои документы", где можно получить данные услуги. Ими уже воспользовались почти 15 тысяч раз.

Всего в Дворце можно получить более 270 услуг, большая часть из которых предоставляется без привязки к месту жительства.

Также в Центре расположен музейно-выставочный комплекс истории государственной службы, для детей организован развлекательный уголок, есть комната матери и ребенка.

В столице центры "Мои документы" появились 9 лет назад. Они работают ежедневно с 08:00 до 20:00. Во Дворце госуслуг, как и во флагманских офисах, посетителей принимают с 10:00 до 22:00.

Ранее стало известно, что два новых центра госуслуг "Мои документы" появятся в столице в ближайшее время. Флагманский центр госуслуг разместится в ТРЦ "Город" около станции метро "Нижегородская", также "Мои документы" откроются в Щербинке.