За два года Дворец госуслуг ВДНХ принял более 67 тыс посетителей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
За два года работы Дворец госуслуг на ВДНХ принял более 67 тысяч посетителей. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Офис находится в павильоне "Атомная энергия". Там горожане могут оформить государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав на объект недвижимости. Это единственный центр "Мои документы", где можно получить данные услуги. Ими уже воспользовались почти 15 тысяч раз.
Всего в Дворце можно получить более 270 услуг, большая часть из которых предоставляется без привязки к месту жительства.
Также в Центре расположен музейно-выставочный комплекс истории государственной службы, для детей организован развлекательный уголок, есть комната матери и ребенка.
В столице центры "Мои документы" появились 9 лет назад. Они работают ежедневно с 08:00 до 20:00. Во Дворце госуслуг, как и во флагманских офисах, посетителей принимают с 10:00 до 22:00.
Ранее стало известно, что два новых центра госуслуг "Мои документы" появятся в столице в ближайшее время. Флагманский центр госуслуг разместится в ТРЦ "Город" около станции метро "Нижегородская", также "Мои документы" откроются в Щербинке.
"Это наш город": флагманский центр "Мои документы" появится в ТРЦ "Щелковский"
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