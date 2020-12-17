Москвичи более 300 тыс раз воспользовались акцией при оплате услуг для детей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Москвичи более 300 тысяч раз воспользовались акцией при оплате услуг для детей картой "Мир", говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Цифровая экосистема Москвы позволяет пользователям оплатить все необходимые услуги онлайн в любое удобное время и не выходя из дома. Кроме того, совместно с платежной системой "Мир" мы предоставили горожанам возможность сэкономить при оплате ряда востребованных услуг для детей", – рассказал директор департамента сопровождения общегородских платежных систем департамента информационных технологий города Москвы Владимир Новиков.

По его словам, с момента запуска акции лицевой счет сервиса "Москвенок" пополнили со скидкой более 130 тысяч раз, а услуги для детей без комиссии оплатили более 180 тысяч раз.

Воспользоваться скидкой при оплате услуг для детей картой "Мир" можно через портал mos.ru. В разделе "Мои платежи" автоматически появятся нужные счета при условии, что сохранены в личном кабинете номер паспорта и СНИЛС, а также данные свидетельства о рождении ребенка.

Оплатить образовательные и другие услуги без комиссий можно также в приложениях "Госуслуги Москвы" и "Моя Москва" или с помощью штрихкода на квитанции. Во всех приложениях данные с mos.ru синхронизируются автоматически.

В ноябре сообщалось, что москвичи совершили более шести миллионов платежей через mos.ru с начала года. Пользователи чаще всего оплачивают коммунальные услуги за жилые и нежилые помещения, пополняют лицевой счет "Москвенок", оплачивают кружки и секции, счета операторов мобильной связи и интернета, а также погашают транспортные штрафы.

Как отмечалось, москвичи также стали осваивать и другие возможности сервиса. В частности, автоплатежи и шаблоны, которые появились на портале в октябре. С начала года пользователи mos.ru уже создали более 46 тысяч автоплатежей и шаблонов.