Москвичи более 300 тыс раз воспользовались акцией при оплате услуг для детей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Москвичи более 300 тысяч раз воспользовались акцией при оплате услуг для детей картой "Мир", говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"Цифровая экосистема Москвы позволяет пользователям оплатить все необходимые услуги онлайн в любое удобное время и не выходя из дома. Кроме того, совместно с платежной системой "Мир" мы предоставили горожанам возможность сэкономить при оплате ряда востребованных услуг для детей", – рассказал директор департамента сопровождения общегородских платежных систем департамента информационных технологий города Москвы Владимир Новиков.
По его словам, с момента запуска акции лицевой счет сервиса "Москвенок" пополнили со скидкой более 130 тысяч раз, а услуги для детей без комиссии оплатили более 180 тысяч раз.
Воспользоваться скидкой при оплате услуг для детей картой "Мир" можно через портал mos.ru. В разделе "Мои платежи" автоматически появятся нужные счета при условии, что сохранены в личном кабинете номер паспорта и СНИЛС, а также данные свидетельства о рождении ребенка.
Оплатить образовательные и другие услуги без комиссий можно также в приложениях "Госуслуги Москвы" и "Моя Москва" или с помощью штрихкода на квитанции. Во всех приложениях данные с mos.ru синхронизируются автоматически.
В ноябре сообщалось, что москвичи совершили более шести миллионов платежей через mos.ru с начала года. Пользователи чаще всего оплачивают коммунальные услуги за жилые и нежилые помещения, пополняют лицевой счет "Москвенок", оплачивают кружки и секции, счета операторов мобильной связи и интернета, а также погашают транспортные штрафы.
Как отмечалось, москвичи также стали осваивать и другие возможности сервиса. В частности, автоплатежи и шаблоны, которые появились на портале в октябре. С начала года пользователи mos.ru уже создали более 46 тысяч автоплатежей и шаблонов.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: