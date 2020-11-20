Москвичи совершили более 6 млн платежей через mos.ru с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Более шести миллионов транзакций совершили москвичи на mos.ru с помощью сервиса "Мои платежи", сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что все больше жителей города отдают предпочтение онлайн-площадкам, где можно оплатить городские и коммерческие услуги в любое время, не посещая отделения банка.

В "Моих платежах" можно увидеть неоплаченные счета, погасить несколько задолженностей одновременно, настроить автоплатежи или создать шаблоны.

"Популярность сервиса "Мои платежи" растет с каждым годом. С начала 2020-го жители города воспользовались сервисом для оплаты услуг более шести миллионов раз", – сообщил директор департамента сопровождения общегородских платежных систем департамента информационных технологий Владимир Новиков.

По его словам, пользователи чаще всего оплачивают коммунальные услуги за жилые и нежилые помещения, пополняют лицевой счет "Москвенок", оплачивают кружки и секции, счета операторов мобильной связи и интернета, а также погашают транспортные штрафы.

Также москвичи стали осваивать и другие возможности сервиса. В частности, автоплатежи и шаблоны, которые появились на портале в октябре. С начала года пользователи mos.ru уже создали более 46 тысяч автоплатежей и шаблонов.

Надежность и безопасность платежей через mos.ru обеспечивает оператор платежного сервиса. Он выполняет требования международных платежных систем и соблюдает стандарты безопасности (PCI DSS).

Ранее портал mos.ru упростил процесс оплаты государственных и коммерческих услуг. Теперь пользователи могут заранее сохранить номер телефона, реквизиты карты и другую информацию в специальном разделе.

Найти специальный раздел можно в панели "Мои платежи", он находится рядом со "Счетами к оплате", "Автоплатежами" и другими. При оплате услуг пользователь увидит окно "Мои способы оплаты", система предложит пользователю выбрать предпочитаемый способ оплаты.

Сохраняя банковскую карту, горожанин должен ввести ее номер и срок действия. При оплате с мобильного телефона пользователь получит СМС с наименованием услуги и суммой списания.