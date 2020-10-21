Записаться в центры "Мои документы" теперь можно в приложении "Госуслуги Москвы"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Горожане теперь могут записаться на прием в центры "Мои документы" с помощью мобильного приложения "Госуслуги Москвы". Жители столицы смогут выбрать удобное время посещения и избежать ожидания в центре. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Руководитель проекта "Мобильные сервисы" департамента информационных технологий Олег Филимонов заявил, что для москвичей созданы сотни электронных услуг и сервисов, благодаря которым можно оплачивать счета, подавать заявки на оформление документов и льгот, не выходя из дома.

"Однако при оформлении и выдаче некоторых документов, например заграничного паспорта или свидетельства о рождении, необходим личный визит в центры госуслуг. В этом случае москвичи могут выбрать удобное время посещения и заранее записаться на прием к специалисту с помощью приложения "Госуслуги Москвы", – отметил Филимонов.

Чтобы записаться на прием, нужно зайти в раздел приложения "Центры государственных услуг" и выбрать категорию "Центры госуслуг". Сначала необходимо найти нужный офис. Для этого в сервисе есть специальный поисковый фильтр, в котором нужно отметить ближайшую станцию метро или район. Затем нажать на кнопку "Предварительная запись" и выбрать нужный офис в предложенном перечне. Когда пользователь выберет наиболее подходящий офис, на экране появится вкладка с детальной информацией о центре.

Ранее стало известно, что в период с 15 по 26 число каждого месяца на mos.ru можно передать данные о количестве потребленной электроэнергии, а с 15 по 3 число – показания приборов учета воды. Услуги доступны в разделе "Жилье, ЖКУ, двор".

Также пользователь может оформить или продлить резидентное парковочное разрешение. Онлайн-сервис портала mos.ru "Мои платежи" автоматически выдает пользователю его актуальные счета, которые можно оплатить одномоментно. В разделе "Социальная поддержка" портала жители, имеющие льготы, смогут узнать список доступных им услуг.

Ранее на едином портале госуслуг заработал сервис электронных листков нетрудоспособности. Сообщается, что пользователи на портале и в мобильном приложении смогут автоматически получать оповещения об открытии, продлении, закрытии и других изменениях, связанных с ЭЛН.

Также Владимир Путин поручил обеспечить перевод социально значимых госуслуг в электронный формат к 1 января 2023 года.

