Путин поручил перевести в электронный формат все социально значимые госуслуги к 2023 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Владимир Путин поручил обеспечить перевод социально значимых госуслуг в электронный формат к 1 января 2023 года Об этом сообщается в перечне распоряжений, опубликованных на сайте Кремля.

"Обеспечить к 1 января 2023 года перевод в электронный формат массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг, предусмотрев соответствующие изменения в национальных проектах", – говорится в документе.

Отмечается, что доклад о реализации поручения необходимо предоставлять раз в полгода, начиная с 1 января 2021 года.

Ранее на Едином портале госуслуг заработал сервис электронных листков нетрудоспособности. Сообщается, что пользователи на портале и в мобильном приложении смогут автоматически получать оповещения об открытии, продлении, закрытии и других изменениях, связанных с ЭЛН.