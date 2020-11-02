Оплату государственных и коммерческих услуг упростили на портале mos.ru

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Портал mos.ru упросил процесс оплаты государственных и коммерческих услуг. Теперь пользователи могут заранее сохранить номер телефона, реквизиты карты и другую информацию в специальном разделе, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

По словам главы департамента сопровождения общегородских платежных систем в департаменте информационных технологий Владимира Новикова, пользователи могут не сомневаться в безопасности новой функции.

"Личные данные пользователей защищены оператором платежного сервиса", – рассказал Новиков.

Он подчеркнул, что каждое списание необходимо будет подтверждать.

Найти специальный раздел можно в панели "Мои платежи", он находится рядом со "Счетами к оплате", "Автоплатежами" и другими. При оплате услуг пользователь увидит окно "Мои способы оплаты", система предложит пользователю выбрать предпочитаемый способ оплаты.

Сохраняя банковскую карту, горожанин должен ввести ее номер и срок действия. При оплате с мобильного телефона пользователь получит СМС с наименованием услуги и суммой списания.

Ранее стало известно, что на mos.ru начал работу благотворительный сервис. С его помощью можно узнать о социально значимых программах и поддержать тех, кому нужна забота.