Инна Святенко: два новых центра "Мои документы" откроются в Москве в ближайшее время

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Два новых центра госуслуг "Мои документы" появятся в столице в ближайшее время. Об этом Агентству "Москва" сообщила представитель Московской городской думы в верхней палате парламента, председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко.

Она отметила, что флагманский центр госуслуг появится в ТРЦ "Город" около станции метро "Нижегородская", также "Мои документы" откроются в Щербинке. По словам Святенко, они будут предоставлять полный перечень услуг по стандарту столичных центров госуслуг, а во флагманском центре ЮВАО набор будет расширенным.

Сенатор подчеркнула, что "Мои документы" являются одной из визитных карточек столицы, центры упростили получение документов и справок. Кроме того, Святенко отметила, что столичные центры госуслуг стали образцом для российских регионов и предметом зависти для иностранцев.

"Работа МФЦ Москвы основана, во-первых, на совершенных цифровых механизмах электронного документооборота, а во-вторых – на высочайших стандартах клиентского сервиса", – пояснила она.

Например, во флагманском центре на юго-востоке будут доступны не только 62 окна приема, но и кабинет "Мое здоровье", бюро путешествий, фотоателье и кафе.

"Центры "Мои документы" – настоящее завоевание современной Москвы. Это то, за что наши дети и внуки будут благодарны нашему поколению", – заключила Святенко.

Ранее стало известно, что на востоке Москвы откроют флагманский центр "Мои документы". Центр площадью порядка 2,5 тысячи квадратных метров разместится на четвертом этаже ТРЦ "Щелковский".