Инна Святенко: два новых центра "Мои документы" откроются в Москве в ближайшее время

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Два новых центра госуслуг "Мои документы" появятся в столице в ближайшее время. Об этом Агентству "Москва" сообщила представитель Московской городской думы в верхней палате парламента, председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко.
Она отметила, что флагманский центр госуслуг появится в ТРЦ "Город" около станции метро "Нижегородская", также "Мои документы" откроются в Щербинке. По словам Святенко, они будут предоставлять полный перечень услуг по стандарту столичных центров госуслуг, а во флагманском центре ЮВАО набор будет расширенным.
Сенатор подчеркнула, что "Мои документы" являются одной из визитных карточек столицы, центры упростили получение документов и справок. Кроме того, Святенко отметила, что столичные центры госуслуг стали образцом для российских регионов и предметом зависти для иностранцев.
"Работа МФЦ Москвы основана, во-первых, на совершенных цифровых механизмах электронного документооборота, а во-вторых – на высочайших стандартах клиентского сервиса", – пояснила она.
Например, во флагманском центре на юго-востоке будут доступны не только 62 окна приема, но и кабинет "Мое здоровье", бюро путешествий, фотоателье и кафе.
"Центры "Мои документы" – настоящее завоевание современной Москвы. Это то, за что наши дети и внуки будут благодарны нашему поколению", – заключила Святенко.
Ранее стало известно, что на востоке Москвы откроют флагманский центр "Мои документы". Центр площадью порядка 2,5 тысячи квадратных метров разместится на четвертом этаже ТРЦ "Щелковский".
Флагманский центр "Мои документы" на 84 окна откроют на востоке Москвы
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