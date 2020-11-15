Более 85 тыс документов родители загрузили в детские электронные медкарты

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В электронные медицинские карты детей родители или законные представители загрузили уже порядка 85 тысяч документов. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Медкарты доступны на сайте mos.ru и в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО".
Отмечается, что электронные медкарты позволяют хранить в одном месте результаты инструментальных и лабораторных исследований, выписки из стационара, рецепты и заключения врачебной комиссии. Это позволяет врачам быстро в нужный момент получать необходимую информацию о пациентах. Все документы необходимо сканировать и загружать в раздел "Мои загруженные документы".
Отмечается, что самыми популярными медицинскими документами среди детей стали результаты лабораторных исследований (38%).
Кроме того, с февраля заработал раздел "Прививки". Он содержит соответствующую информацию о туберкулиновых пробах. Родители также имеют возможность вносить туда данные о прививках. Всего на портал загружена информация о более чем четырех тысячах прививок.
Для того, чтобы прикрепить ребенка к электронной медицинской карте, необходимо оставить запрос на mos.ru или обратиться за помощью к сотрудникам центров госуслуг "Мои документы". Время предоставления услуги составит пять рабочих дней.
Ранее сообщалось, что в столице постоянно увеличивается количество пациентов, которые записываются к врачам удаленно. Москвичи воспользовались возможностью удаленной записи к врачам почти 300 миллионов раз с 2013 года.
"Это наш город": в Москве более 70% пациентов записываются к врачам удалено
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