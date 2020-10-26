Более 1,4 миллиона москвичей получили доступ к электронным медкартам

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Более 1,4 миллиона москвичей получили доступ к электронным медицинским картам с начала 2020 года. Об этом сообщили на официальном портале мэра и правительства столицы.
"Согласно статистике, почти 15 процентов карт детские, на них приходится почти 213 тысяч карт", – заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По словам представителя мэрии, сервис постоянно развивается. Сначала пользователям были доступны протоколы осмотров врачей и результаты исследований, а также выписки из стационаров. В новой версии сервиса москвичи сами могут вносить документы с детскими прививками и исследованиями, заполнять анкеты с личным анамнезом.
Чтобы получить доступ к медкарте, требуется выбрать раздел "Здоровье" в "Каталоге услуг", а затем выбрать пункт меню, посвященный этому сервису. Необходимо заполнить заявление, доступ к карте предоставят в течение пяти дней.
Пользоваться медицинской картой можно также на смартфонах. Для этого потребуется приложение "ЕМИАС.ИНФО". При этом обязательно надо оформить доступ через mos.ru, и только потом появится возможность ознакомиться с документом на смартфоне.
В конце сентября жители Москвы старше 18 лет получили возможность посмотреть данные о своих прививках в электронной медицинской карте. Речь идет о тех процедурах, которые выполнялись в государственных поликлиниках города.
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