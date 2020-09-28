В электронной медкарте появились данные о вакцинации взрослых москвичей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Жители Москвы старше 18 лет теперь смогут посмотреть данные о своих прививках в электронной медицинской карте. Об этом заявила заместитель мэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Люди могут ознакомиться с информацией обо всех вакцинациях, которые ранее выполнялись в государственных поликлиниках города.

"Мы продолжаем развивать электронную медицинскую карту для москвичей. Если ранее пользователи имели доступ только к истории вакцинации своих детей, то теперь у них появилась возможность просматривать информацию и о собственных прививках и иммунодиагностических тестах", – сообщила Ракова.

По словам вице-мэра, электронные медкарты жителей столицы уже содержат данные по выполненным прививкам за текущий год.

"Все это избавит москвичей от необходимости тратить время на личное посещение поликлиник и позволит всегда иметь под рукой всю необходимую информацию", – подчеркивает Ракова.

Найти сведения о вакцинациях горожане могут в новом разделе "Прививки" в электронной медкарте на портале мэра и правительства Москвы. Кроме того, ознакомиться в приложении "ЕМИАС.ИНФО".

Еще будет доступна самостоятельная загрузка отсканированных прививочных сертификатов или медсправок о профилактических прививках в коммерческих или федеральных клиниках.

Кроме того, в новом разделе люди могут ознакомиться с календарем профилактических прививок. Для получения доступа к медкарте заявитель должен быть старше 15 лет и иметь московский полис ОМС.

Ранее в электронной медкарте появилась функция передачи показателей здоровья с гаджетов.