Депутат Мосгордумы Евгений Герасимов рассказал о работе электронной медицинской карты

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Депутат Московской городской Думы, председатель комиссии по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов рассказал в беседе с журналистами "АиФ" о работе электронной медкарты.
Он отметил, что за пять месяцев работы сервиса на портале mos.ru москвичи внесли более 750 тысяч записей о своем здоровье.
Герасимов рассказал, что созданием карты здоровья ребенка совместно с врачом-педиатром профессором РАН, академиком Александром Румянцевым он начал со своего первого созыва в Мосгордуме в 2001 году.
Он отметил, что функция "Дневник здоровья" ЭМК позволяет специалисту составить более подробную картину о здоровье пациента. Данная опция сейчас доступна для всех на сайте mos.ru.
"Данные могут синхронизироваться с современными фитнес-приложениями или с "ЕМИАС.ИНФО", – рассказал Герасимов.
Парламентарий добавил, что приложение позволяет записаться к врачу, на процедуры, посмотреть график работы специалистов. Герасимов уточнил, что оформить ЭМК могут граждане старше 15 лет в личном кабинете на mos.ru. Родителям, которые хотят получить доступ к картам детей, нужно подать отдельную заявку.
Ранее сообщалось, что функция "Дневник здоровья" в электронной медкарте стала доступна 27 марта. Москвичи могут внести данные о температуре тела, артериальном давлении, пульсе, уровне кислорода и сахара в крови. В дальнейшем указанные данные помогают врачу составить более полную картину о здоровье пациента.
"Это наш город": москвичи внесли более 750 тыс записей в "Дневник здоровья"
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