Около 5,5 тыс москвичей бесплатно обследовались в центрах госуслуг за месяц

Фото: пресс-служба центров госуслуг "Мои документы"

За месяц работы диагностических комплексов в центрах госуслуг 5,5 тысячи человек прошли обследование организма, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

"Москва уделяет особое внимание ранней диагностике заболеваний, ведь это основа эффективного лечения. Именно поэтому 3 августа в рамках программы "Здоровая Москва" мы открыли для горожан современные диагностические комплексы в 10 центрах "Мои документы", – рассказала Ракова.

Она отметила, что в центрах москвичи могут отследить базовую картину состояния здоровья. В частности, специалисты проведут несколько исследований, которые определят состав тела, показатели уровня насыщения крови кислородом и выдыхаемого воздуха, а также измерят артериальное давление и пульс.

Результаты исследований будут отображаться в электронной медицинской карте, их также можно попросить отправить на электронную почту или распечатать. При повышенных показателях специалисты рекомендуют горожанам пройти дополнительное обследование.

Кроме того, во флагманских офисах ЦАО, ЮЗАО и ЮАО работает робот-диагност, который определяет температуру тела, уровень сахара и кислорода в крови, объем легких человека и уровень глюкозы. На основе полученных данных он составляет рекомендации по ведению здорового образа жизни.

Во флагманских офисах также работают медицинские кабинеты "Мое здоровье", которые позволяют оценить состояние сердца, сосудов, легких и провести анализ питания. В каждую из программ входит экспресс-тест на глюкозу, холестерин, измерение давления, а также других показателей. Продолжительность приема составляет около 15 минут.

Ранее Сергей Собянин поручил расширить перечень обследований в павильонах "Здоровая Москва", которые работают в столичных парках. Мэр отметил, что повышение качества медпомощи является одним из главных приоритетов столичного правительства.

По словам мэра, московское здравоохранение должно стать более дружественным и доступным. Мэр столицы добавил, что к концу июля около 150 тысяч граждан посетили павильоны "Здоровая Москва". Он выразил надежду, что к концу года их посетят 500 тысяч человек.

