Флагманский центр "Мои документы" на 84 окна откроют на востоке Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На востоке Москвы откроют флагманский центр "Мои документы". Соответствующее решение принял Сергей Собянин.

Центр площадью порядка 2,5 тысячи квадратных метров разместится на четвертом этаже ТРЦ "Щелковский", сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

В центре будет работать 84 окна приема, а также дополнительные сервисы: медицинский кабинет "Мое здоровье", туристическое бюро "Мои путешествия", фотоателье "Мое фото", зона общественного питания и отдыха "Мое кафе".

Благодаря наличию криптобиокабин сотрудники центра смогут принимать документы на оформление заграничных паспортов нового поколения. Ожидается, что популярной также станет услуга регистрации транспортных средств, так как вблизи расположены восемь автосалонов.

Уточняется, что флагманский центр "Мои документы" в ТРЦ "Щелковский" станет четвертым по счету в столице после офисов в ТРЦ "Афимолл Сити", ТЦ "Спектр" и ТРЦ Columbus.

Ранее правительство РФ расширило перечень оказываемых в МФЦ услуг. Согласно новым правилам, в таких центрах можно будет получать ключи электронной цифровой подписи и направлять документы в ведомства и организации в электронном формате.

Новое постановление также разрешает организовывать рабочие места с прямым доступом к Единому государственному реестру записей актов гражданского состояния в обособленных структурных подразделениях МФЦ. Ранее они были доступны только непосредственно в самих учреждениях.