Правительство РФ расширило перечень оказываемых в МФЦ услуг

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому МФЦ будут оказывать большее число услуг. Об этом сообщается на официальном сайте правительства.
"Возможности МФЦ по оказанию госуслуг гражданам и бизнесу будут расширяться. Изменения в правила работы таких центров своим постановлением утвердил председатель правительства Мишустин", – указано в сообщении.
Согласно новым правилам, в МФЦ можно будет получать ключи электронной цифровой подписи и направлять документы в ведомства и организации в электронном формате.
Новое постановление также разрешает организовывать рабочие места с прямым доступом к Единому государственному реестру записей актов гражданского состояния в обособленных структурных подразделениях МФЦ. Ранее они были доступны только непосредственно в самих учреждениях.
Центры также получили возможность принимать сведения для Росстата при проведении переписи населения и принимать участие в организации мероприятий по акциям "Бессмертный полк" и "Сохраним память. Москва с заботой об истории".
В октябре 2020 года стало известно, что правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, по которому регистрацию всех актов гражданского состояния разрешат в любых отделах ЗАГС или МФЦ.
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