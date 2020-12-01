Правительство РФ расширило перечень оказываемых в МФЦ услуг

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Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому МФЦ будут оказывать большее число услуг. Об этом сообщается на официальном сайте правительства.

"Возможности МФЦ по оказанию госуслуг гражданам и бизнесу будут расширяться. Изменения в правила работы таких центров своим постановлением утвердил председатель правительства Мишустин", – указано в сообщении.

Согласно новым правилам, в МФЦ можно будет получать ключи электронной цифровой подписи и направлять документы в ведомства и организации в электронном формате.

Новое постановление также разрешает организовывать рабочие места с прямым доступом к Единому государственному реестру записей актов гражданского состояния в обособленных структурных подразделениях МФЦ. Ранее они были доступны только непосредственно в самих учреждениях.

Центры также получили возможность принимать сведения для Росстата при проведении переписи населения и принимать участие в организации мероприятий по акциям "Бессмертный полк" и "Сохраним память. Москва с заботой об истории".

В октябре 2020 года стало известно, что правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, по которому регистрацию всех актов гражданского состояния разрешат в любых отделах ЗАГС или МФЦ.

