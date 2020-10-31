Услуга по оформлению перепланировки квартир онлайн пользуется популярностью у москвичей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

Более пяти тысяч москвичей воспользовались услугой по оформлению перепланировки онлайн с 21 августа 2020 года. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Он подчеркнул, что данная услуга полностью переведена в электронный вид.

"Гражданам теперь не нужно лично обращаться в МФЦ, а юридическим лицам – в жилищные инспекции по административным округам. Подать заявление и направить документы можно в любое удобное время из дома или офиса на сайте mos.ru. Информация о регистрации, сроках оказания услуги и принятом по заявлению решении доступна в личном кабинете", – рассказал Бирюков, добавив, что при подаче заявки понадобится проектная документация, подписанная электронной подписью проектной организации.

По его словам, онлайн-формат позволит горожанам экономить время, а также быстрее получать решения. Только в 2019 году услугой воспользовались более 16 тысяч человек, с начала 2020 – порядка 14 тысяч, говорится на официальном портале мэра.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко рассказал, что в настоящее время в городе в онлайн-формате можно получить более половины услуг имущественно-земельной сферы.

"Онлайн-услуги упрощают процессы по оформлению документов и согласованию работ в отношении как жилых, так и нежилых помещений и земельных участков. Онлайн-формат не только делает процессы прозрачнее и удобнее, но и позволяет разрешать все вопросы, оставаясь дома или в офисе", – прокомментировал Лысенко.

Он добавил, что для получения услуг сократился перечень необходимых документов, а также упростился процесс согласования работ, где не требуется проектная документация.

Так, получить подробную информацию о получении услуги можно на сайте или, посмотрев видеоролик на портале Мосжилинспекции.

Ранее сообщалось, что почти 1 миллион человек стали использовать приложение "Госуслуги Москвы" за последний год. Расширение аудитории приложения происходит за счет появления в нем новых возможностей. Таким образом, получение услуг сервисов становится быстрее и удобнее.

