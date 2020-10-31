Услуга по оформлению перепланировки квартир онлайн пользуется популярностью у москвичей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим
Более пяти тысяч москвичей воспользовались услугой по оформлению перепланировки онлайн с 21 августа 2020 года. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
Он подчеркнул, что данная услуга полностью переведена в электронный вид.
"Гражданам теперь не нужно лично обращаться в МФЦ, а юридическим лицам – в жилищные инспекции по административным округам. Подать заявление и направить документы можно в любое удобное время из дома или офиса на сайте mos.ru. Информация о регистрации, сроках оказания услуги и принятом по заявлению решении доступна в личном кабинете", – рассказал Бирюков, добавив, что при подаче заявки понадобится проектная документация, подписанная электронной подписью проектной организации.
По его словам, онлайн-формат позволит горожанам экономить время, а также быстрее получать решения. Только в 2019 году услугой воспользовались более 16 тысяч человек, с начала 2020 – порядка 14 тысяч, говорится на официальном портале мэра.
Министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко рассказал, что в настоящее время в городе в онлайн-формате можно получить более половины услуг имущественно-земельной сферы.
"Онлайн-услуги упрощают процессы по оформлению документов и согласованию работ в отношении как жилых, так и нежилых помещений и земельных участков. Онлайн-формат не только делает процессы прозрачнее и удобнее, но и позволяет разрешать все вопросы, оставаясь дома или в офисе", – прокомментировал Лысенко.
Он добавил, что для получения услуг сократился перечень необходимых документов, а также упростился процесс согласования работ, где не требуется проектная документация.
Так, получить подробную информацию о получении услуги можно на сайте или, посмотрев видеоролик на портале Мосжилинспекции.
Ранее сообщалось, что почти 1 миллион человек стали использовать приложение "Госуслуги Москвы" за последний год. Расширение аудитории приложения происходит за счет появления в нем новых возможностей. Таким образом, получение услуг сервисов становится быстрее и удобнее.
В России резко вырос спрос на услуги онлайн-репетиторов
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: