Почти 1 млн человек начали пользоваться приложением "Госуслуги Москвы" за последний год

17:25
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Почти 1 миллион человек стали использовать приложение "Госуслуги Москвы" за последний год, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
"Аудитория мобильного приложения "Госуслуги Москвы" значительно выросла с сентября 2019 года. Число его активных пользователей пополнил почти один миллион человек", – исходит из текста сообщения.
Отмечается, что расширение аудитории приложения происходит за счет появления в нем новых возможностей. Таким образом, получение услуг сервисов становится быстрее и удобнее.
Сообщается, что наиболее популярным сервисом стал "Электронный дневник". В нем можно узнать об успеваемости и домашней работы столичных школьников. Кроме того, в приложении часто пользуются сервисами передачи показаний счетчиков воды и электричество, а также оплаты ЖКУ.
Глава проекта "Мобильные сервисы" в столичном департаменте информационных технологий Олег Филимонов рассказал, что функционал приложения постоянно расширяется. Он отметил появление возможности оплачивать электроэнергию с помощью гаджетов.
"Перечень услуг в нем теперь расположен в зависимости от их востребованности. А в условиях пандемии в нем появилась запись на ПЦР-тестирование и на тест на антитела к COVID-19", – сообщил Филимонов.
Ранее в приложении появилась функция записи на прием в центры "Мои документы". Теперь в нем можно выбрать удобное время посещения и оформить предварительную запись к специалисту.
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