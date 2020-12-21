Водители могут заменить просроченные права в центрах госуслуг за 9 дней

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Заменить водительское удостоверение с истекшим сроком годности можно в центрах госуслуг "Мои документы", сообщает портал мэра и правительства Москвы. Жителей столицы призывают сделать это до конца года.
Автомобилистам напомнили, что если срок использования их прав на вождение истек с 1 февраля по 15 июля 2020 года, то оно действует до конца года. Уже с 1 января 2021 года водителю с просроченным удостоверением грозит административная ответственность.
В центрах госуслуг оформить или заменить водительские права без привязки к месту регистрации на территории РФ можно в течение девяти дней. При себе надо иметь удостоверение личности, содержащее сведения о месте жительства заявителя, медицинское заключение об отсутствии ограничений к управлению транспортным средством, старые права и фотографию размером 35 на 45 миллиметров. Фото понадобится, есть водитель претендует на международное водительское удостоверение.
Оформить права в ускоренном формате можно в день обращения во флагманских офисах "Мои документы". Для этого надо записаться на портале mos.ru или gosuslugi.ru, выбрать удобную дату посещения и прийти в офис к назначенному времени.
Одновременно в центрах госуслуг можно получить помощь по возникшим вопросам и оформить необходимые документы в рамках жизненной ситуации "Я – автомобилист".
Срок действия национальных водительских удостоверений продлили до 31 декабря 2020 года в соответствии с указом президента России от 18 апреля 2020 года.
Ранее в министерстве здравоохранения решили продлить действующие правила медицинского освидетельствования водителей до 1 января 2022 года. Параллельно ведомство продолжит работу по совершенствованию вопросов медицинского освидетельствования.
Минздрав в том числе планирует расширить спектр применяемых методик для определения психических расстройств при употреблении алкоголя. Сейчас для этих целей применяется CDT-тест.
Приказ о введении обязательного тестирования на злоупотребление алкоголем при получении справки для водительского удостоверения должен был вступить в силу 22 ноября 2019 года. До того момента тесты на злоупотребление алкоголем и исследования на употребление 10 наркотических веществ проводились по усмотрению врача-нарколога.
В июне текущего года в Минздраве отказались от намерения проверять всех водителей на злоупотребление алкоголем при получении медсправки для прав. Ведомство решило проводить такие проверки только при наличии симптомов опьянения.
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