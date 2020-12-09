Минздрав продлил действующие правила медосмотра водителей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В министерстве здравоохранения России приняли решение продлить действующие правила медицинского освидетельствования водителей до 1 января 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

"Министерством с учетом поступающих обращений от гражданского общества принято решение продлить до 1 января 2022 года действующий порядок медицинского освидетельствования водителей", – говорится в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что подготовленный проект приказа в настоящее время проходит необходимые юридические процедуры. Параллельно ведомство продолжит работу по совершенствованию вопросов медицинского освидетельствования.

Минздрав в том числе планирует расширить спектр применяемых методик для определения психических расстройств при употреблении алкоголя. Сейчас для этих целей применяется CDT-тест.

"Предлагаемые изменения позволят использовать любые существующие методики, например исследования этилглюкуронида или фосфадитил-этанола. Это позволит расширить возможности выбора метода для региональных специалистов и не допустить роста цен на исследования", – пояснили в пресс-службе.

Приказ о введении обязательного тестирования на злоупотребление алкоголем при получении справки для водительского удостоверения должен был вступить в силу 22 ноября 2019 года. До того момента тесты на злоупотребление алкоголем и исследования на употребление 10 наркотических веществ проводились по усмотрению врача-нарколога.

В июне текущего года в Минздраве отказались от намерения проверять всех водителей на злоупотребление алкоголем при получении медсправки для прав. Ведомство решило проводить такие проверки только при наличии симптомов опьянения.

Ранее член комитета Госдумы по охране здоровья, врач-психиатр Борис Менделевич предложил изменить правила прохождения диспансеризации для водителей. По его словам, система медосмотра раз в 10 лет некорректная, уточнив, что решением вопроса может стать проведение диспансеризации раз в три года.

