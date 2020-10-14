В Госдуме предложили проводить диспансеризацию водителей раз в три года

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Член комитета Госдумы по охране здоровья, врач-психиатр Борис Менделевич предложил изменить правила прохождения диспансеризации для водителей. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Система, когда водители проходят медосмотр раз в 10 лет, некорректная. Решением вопроса может стать проведение медосмотра в рамках диспансеризации раз в три года", – заявил эксперт.

Менделевич также прокомментировал законопроект о доступе сотрудников ГИБДД к медицинским данным водителей. Депутат назвал это нарушением прав пациента и отметил, что при необходимости сотрудники правоохранительных органов могут подать официальный запрос.

Раннее СМИ сообщили, что ГИБДД сможет получать от медиков информацию о пациентах, чьи болезни несовместимы с вождением машины. По мнению члена комитета Госдумы по охране здоровья, эта законодательная инициатива потребует дополнительных расходов.

В сентябре стало известно, что в России изменятся правила сдачи экзамена на водительские права. Новые нормы вступят в силу с 1 апреля 2021 года. Одно из ключевых изменений – отмена площадки. Теперь навыки вождения будут проверять сразу в городских условиях.

