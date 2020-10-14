В Госдуме предложили проводить диспансеризацию водителей раз в три года

Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Член комитета Госдумы по охране здоровья, врач-психиатр Борис Менделевич предложил изменить правила прохождения диспансеризации для водителей. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"Система, когда водители проходят медосмотр раз в 10 лет, некорректная. Решением вопроса может стать проведение медосмотра в рамках диспансеризации раз в три года", – заявил эксперт.
Менделевич также прокомментировал законопроект о доступе сотрудников ГИБДД к медицинским данным водителей. Депутат назвал это нарушением прав пациента и отметил, что при необходимости сотрудники правоохранительных органов могут подать официальный запрос.
Раннее СМИ сообщили, что ГИБДД сможет получать от медиков информацию о пациентах, чьи болезни несовместимы с вождением машины. По мнению члена комитета Госдумы по охране здоровья, эта законодательная инициатива потребует дополнительных расходов.
В сентябре стало известно, что в России изменятся правила сдачи экзамена на водительские права. Новые нормы вступят в силу с 1 апреля 2021 года. Одно из ключевых изменений – отмена площадки. Теперь навыки вождения будут проверять сразу в городских условиях.
Слепой на оба глаза россиянин получил водительские права
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: