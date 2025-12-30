Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 декабря, 04:20

Общество

В ОП допустили введение безусловного базового дохода в РФ

Фото: depositphotos/Professor25

В России есть все условия для введения безусловного базового дохода. Об этом сообщил ТАСС председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

Вместе с тем он добавил, что данная мера не сможет кардинально улучшить демографическую ситуацию в России. К такому выводу специалисты пришли после изучения опыта других стран, где применили этот принцип. Рыбальченко заявил, что на повышение рождаемости влияет комплексная поддержка многодетности.

"Концентрация ресурсов дает результат. А когда мы просто эти ресурсы раскладываем по всем семьям через базовый доход, безусловно, мы создаем определенные условия для развития общества, делаем так, чтобы семьи не думали о минимально необходимых ресурсах на ребенка. Но в то же время, что это нам дает с точки зрения демографии?" – задался вопросом общественник.

Ранее сообщалось, что размер ежемесячных выплат для семей с детьми составит от 9,2 до 18,4 тысячи рублей в 2026 году, в зависимости от дохода и нуждаемости семьи. Размер выплат также будут рассчитывать исходя из прожиточного минимума.

В Госдуме предложили ввести "родительскую зарплату" для неработающих матерей, воспитывающих детей. Размер такой выплаты должен быть не ниже прожиточного минимума на каждого ребенка.

Материнский капитал вырастет в России в 2026 году

Читайте также


общество

Главное

Куда съездить в новогодние праздники недалеко от Москвы?

В зимней Туле можно зайти в музей самоваров и купить пряники

На Валдай едут отдыхать от города и шума

Читать
закрыть

От каких новогодних традиций лучше отказаться?

Не стоит затевать генеральную уборку 31 декабря

В канун Нового года лучше отказаться от похода в баню

Читать
закрыть

Как встретить Новый год в одиночестве без стресса?

Стоит заранее составить план действий на весь день

За несколько часов до боя курантов полезно написать самому себе письмо благодарности

Читать
закрыть

Главные научные достижения-2025

Астрономам удалось обнаружить 128 новых, неизвестных ранее спутников Сатурна

Вакцина против рака показала многообещающие результаты в клинических испытаниях на людях

Читать
закрыть

Как введение рейтинга автошкол скажется на качестве их работы?

Новые критерии помогут выявить автошколы, которые предоставляют свои услуги хуже остальных

Эксперты уверены: внедрение критериев повлияет на цены обучения

Читать
закрыть

Могут ли мошенники подделать речь для угона автомобилей?

Нейросети, способные подделывать голос, могут использовать системы речевого управления для подачи команд

Простой способ обезопасить автомобиль от потенциальных хакерских атак – не подключать его к интернету

Читать
закрыть

Расширят ли доступ к единому пособию для семей с детьми?

Величина прожиточного минимума на ребенка пересматривается ежегодно

Эксперты уверены: прежде чем вводить новые меры, нужно провести тщательные расчеты

Читать
закрыть

Почему чат-боты с ИИ приводят к психозам?

Проблемы с психикой вызывает не сам чат-бот, а его взаимодействие с пользователем

Цифровые агенты воздействуют на мозг яркими зрительными и слуховыми стимулами

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика