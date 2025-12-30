В ОП допустили введение безусловного базового дохода в РФ

Фото: depositphotos/Professor25

В России есть все условия для введения безусловного базового дохода. Об этом сообщил ТАСС председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

Вместе с тем он добавил, что данная мера не сможет кардинально улучшить демографическую ситуацию в России. К такому выводу специалисты пришли после изучения опыта других стран, где применили этот принцип. Рыбальченко заявил, что на повышение рождаемости влияет комплексная поддержка многодетности.

"Концентрация ресурсов дает результат. А когда мы просто эти ресурсы раскладываем по всем семьям через базовый доход, безусловно, мы создаем определенные условия для развития общества, делаем так, чтобы семьи не думали о минимально необходимых ресурсах на ребенка. Но в то же время, что это нам дает с точки зрения демографии?" – задался вопросом общественник.

Ранее сообщалось, что размер ежемесячных выплат для семей с детьми составит от 9,2 до 18,4 тысячи рублей в 2026 году, в зависимости от дохода и нуждаемости семьи. Размер выплат также будут рассчитывать исходя из прожиточного минимума.

В Госдуме предложили ввести "родительскую зарплату" для неработающих матерей, воспитывающих детей. Размер такой выплаты должен быть не ниже прожиточного минимума на каждого ребенка.