В Москве утвердили регламент работы городских служб в весеннее половодье

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Специальный регламент по взаимодействию городских служб во время весеннего половодья утвержден в Москве. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

"Начало половодья в столичном регионе обычно наблюдается в конце марта – начале апреля, соответствующие подготовительные мероприятия уже стартовали. В частности, организован мониторинг снегозапасов, проводится подготовка водохранилищ, гидроузлов, других объектов инженерных и ресурсных организаций", – подчеркнул он.

В настоящее время паводковая ситуация в столице оценивается как нормальная. Рост уровня воды не выявлен.

Регламент был подписан для совместной работы АО "Мосводоканал", ФГБУ "Канал имени Москвы" и ГБУ "Гормост". Кроме того, документы заключили с департаментом по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности и столичным управлением МЧС РФ.

В соглашениях прописаны зоны ответственности служб и указан алгоритм действий при половодье. Также документ предполагает круглосуточный обмен сведениями о развитии гидрологической обстановки, объемах и мощности потока воды. Благодаря этому организации смогут синхронизовать работу, отметил вице-мэр.

В рамках договора ФГБУ "Канал имени Москвы" должен будет пропустить через Карамышевскую и Перервинскую плотины талые воды в черте столицы, учитывая при этом боковой приток.

Бирюков указал, что основой водоснабжения мегаполиса служат ресурсы рек и водохранилищ на территории Московской, Смоленской и Тверской областей. Воду в столичный регион подают 15 водохранилищ в составе Москворецко-Вазузской и Волжской систем.

Их подготовка к половодью началась в Москве в конце февраля. Общая площадь водосборной территории составляет 50 тысяч квадратных километров. На ней сформировался снежный покров, высота которого почти в 2 раза превысила обычные для этого периода значения и местами достигла 60–70 сантиметров.