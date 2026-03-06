06 марта, 16:33Технологии
Блогер Поснова рассказала о возбужденном деле из-за рекламы на YouTube
Фото: телеграм-канал Alexandra Posnova
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело против блогера Александры Посновой из-за распространения рекламы на видеохостинге YouTube. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на телеграм-канал девушки.
Поснова рассказала, что уведомление ей пришло накануне. Тогда же она узнала об аналогичном деле в отношении рекламы в мессенджере.
По словам блогера, речь идет о рекламе ореховых батончиков во влоге из Гималаев. В присланном девушке документе ФАС сослалась на то, что YouTube не заблокирован в России, но внесен в реестр нежелательных ресурсов, а доступ к нему формально ограничен в связи с замедлением скорости работы серверов.
Поснова намерена оспорить возбуждение дела. Она уточнила, что реклама была оформлена правильно и налоги с нее уплачивались.
Ранее в ФАС указали, что размещение рекламы в соцсетях Instagram и Facebook, мессенджере WhatsApp (все принадлежат Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России), а также Youtube и Telegram имеет признаки нарушения законодательства.
В ведомстве уточнили, что реклама не может появляться на площадках, которые признаны нежелательными в России, или на тех, доступ к которым ограничен.