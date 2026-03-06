График работы соцучреждений Москвы изменится в мартовские праздники

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 марта, 16:33

Технологии

Блогер Поснова рассказала о возбужденном деле из-за рекламы на YouTube

Фото: телеграм-канал Alexandra Posnova

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело против блогера Александры Посновой из-за распространения рекламы на видеохостинге YouTube. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на телеграм-канал девушки.

Поснова рассказала, что уведомление ей пришло накануне. Тогда же она узнала об аналогичном деле в отношении рекламы в мессенджере.

По словам блогера, речь идет о рекламе ореховых батончиков во влоге из Гималаев. В присланном девушке документе ФАС сослалась на то, что YouTube не заблокирован в России, но внесен в реестр нежелательных ресурсов, а доступ к нему формально ограничен в связи с замедлением скорости работы серверов.

Поснова намерена оспорить возбуждение дела. Она уточнила, что реклама была оформлена правильно и налоги с нее уплачивались.

Ранее в ФАС указали, что размещение рекламы в соцсетях Instagram и Facebook, мессенджере WhatsApp (все принадлежат Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России), а также Youtube и Telegram имеет признаки нарушения законодательства.

В ведомстве уточнили, что реклама не может появляться на площадках, которые признаны нежелательными в России, или на тех, доступ к которым ограничен.

Читайте также


технологиишоу-бизнес

Главное

Что известно о возможном запрете рекламы в Telegram?

ФАС назвала размещение рекламы в мессенджере Telegram нарушением законодательства

Однако сообщения от ФАС, Ассоциации блогеров и рекламных агентств не являются официальными

Читать
закрыть

Чем опасно домашнее отбеливание зубов?

Средства для отбеливания с маркетплейсов не помогут добиться нужного эффекта

Домашнее отбеливание может повредить эмаль и привести деминерализации

Читать
закрыть

Нужны ли в России детские "репетиции" свадеб?

В Госдуме к такому развлечению отнеслись сомнительно

Однако психологи уточняют, что дети действительно часто интересуются темой любви и свадьбы

Читать
закрыть

Сколько стоит снять дом в Подмосковье на майские праздники в 2026 году?

Аренда качественных коттеджей обойдется в сумму от 20 тысяч рублей в сутки

Стоимость участка с баней, которая входит в стоимость, начинается от 40 тысяч рублей

Читать
закрыть

Чем опасен прием клонов популярных препаратов для похудения?

В ряде случаев производители БАДов добавляют компоненты, которые не заявлены в составе

Здоровье людей с уже имеющимися проблемами может серьезно ухудшиться

Читать
закрыть

Почему молодожены отказываются от пышных свадебных торжеств?

Причина кроется в денежном вопросе

Даже минималистичный подход требует серьезных финансовых вложений

Читать
закрыть

Как поступать, если бывший супруг выкрал общего ребенка?

Родителю в такой ситуации важно действовать активно

Нужно искать ребенка, обращаться в службу судебных приставов и органы опеки

Читать
закрыть

К чему приведет новый ГОСТ на маникюр и педикюр?

Мера повысит качество услуг, защитит здоровье клиентов и обеспечит честную конкуренцию

Однако эксперты уверены: для некоторых занятых в этой сфере нововведение станет причиной стресса

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика