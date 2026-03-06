Юрист Айвар: за размещение рекламы в Telegram россиянам грозят штрафы до 500 тыс руб

Фото: depositphotos/wichayada69@gmail.com

Реклама в мессенджере Telegram должна быть промаркирована и зарегистрирована в специальном реестре. В противном случае можно получить штраф, заявила в беседе с изданием "Абзац" представитель экспертного совета при уполномоченном по правам человека в Москве доктор юридических наук Людмила Айвар.

Специалист уточнила, что в настоящее время полного запрета на рекламу на площадке не введено, однако он может появиться. Если будут приняты дополнительные меры регулирования и внесены поправки в КоАП РФ, то будет запрещен сам факт размещения там любых рекламных объявлений.

На данный момент публикация рекламы в мессенджере подпадает под действие Федерального закона № 38-ФЗ, пояснила юрист.

"Реклама должна иметь специальный идентификатор, и сведения о ней должны быть переданы в единый реестр через оператора рекламных данных. За нарушения рекламодатель и владелец Telegram-канала могут быть привлечены к административной ответственности. Штрафы могут достигать для граждан 100 тысяч рублей, для юридических лиц – 500 тысяч", – рассказала специалист.

В свою очередь, глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко отметил в беседе с радио КП, что через 2 года гражданам россиян станет сложнее получить доступ к запрещенным иностранным ресурсам.

При этом, по его мнению, российский сегмент интернета вряд ли станет похож на тот, который существует в Северной Корее. Россию, вероятно, ждет китайский вариант, который, считает Клименко, не так плох, как может показаться.

Ранее ФАС сообщила, что размещение рекламы в Telegram нарушает закон. В ведомстве пояснили, что доступ к мессенджеру ограничен в соответствии со статьей "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". Таким образом, доступ к телеграм-каналам ограничен, поэтому публикация там рекламных материалов нарушает требования законодательства.

Служба рекомендовала участникам рынка проанализировать контент, размещаемый на ограниченных ресурсах. При этом Роскомнадзор счел разъяснения ФАС по данному вопросу достаточными и полными.