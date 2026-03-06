РКН счел исчерпывающими пояснения ФАС о рекламе в Telegram

Фото: ТАСС/Юлия Майорова

Роскомнадзор признал достаточными и полными разъяснения Федеральной антимонопольной службы (ФАС) относительно правомерности размещения рекламы в мессенджере Telegram. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Полагаем исчерпывающими разъяснения ФАС", – говорится в сообщении.

Накануне в ФАС заявили, что размещение рекламы в Telegram нарушает федеральный закон "О рекламе" в части запрета ее публикования на запрещенных площадках.

Указывалось, что доступ к мессенджеру ограничен в соответствии со статьей 15.3 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". Таким образом, доступ к телеграм-каналам тоже ограничен, и публикация там рекламы нарушает закон.

В ФАС рекомендовали участникам рынка проанализировать контент, который размещается на ограниченных ресурсах, чтобы привести свою деятельность в соответствие с требованиями законодательства.

Ограничения на работу Telegram начали вводиться в России с 10 февраля. Роскомнадзор объяснил это тем, что платформа не выполняет требования российского законодательства, в частности, проигнорировала около 150 тысяч запросов Минцифры на удаление незаконного контента.

