Новое общественно-деловое пространство появится в Басманном районе в рамках проекта КРТ

Фото: stroi.mos.ru

Современное общественно-деловое пространство появится в Басманном районе Москвы по программе комплексного развития территорий (КРТ). Соответствующий проект решения опубликован на портале мэра и правительства столицы, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

В рамках КРТ планируется реорганизовать два участка на Верхней Сыромятнической улице общей площадью 1,35 гектара, расположенных рядом с Курским вокзалом, станциями метро "Чкаловская" и "Курская", а также одноименными остановочными пунктами МЦД-2 и МЦД-4.

Площадь комплекса превысит 90 тысяч "квадратов", а количество новых рабочих мест достигнет 2,5 тысячи. Второй участок будет благоустроен.

"Инвестиции в развитие территории оцениваются в 28,27 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект может превысить 1,18 миллиарда рублей", – сказал Ефимов.

По словам главы департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, на одном из участков появятся два здания общественно-делового комплекса. Внутри разместят офисы, отделения банков, торгово-развлекательные центры, помещения для занятий физкультурой и спортом, кафе и рестораны. Здесь же возведут парковку на 200 авто.

"Разворотное кольцо трамвая и остановка, которые расположены рядом с территорией комплексного развития, сохранятся. Реализация проекта займет семь лет", – отметил Овчинский.

Ранее стало известно, что в рамках КРТ в столичном Теплом Стане появится современный районный центр. Здание расположится на участке площадью 0,95 гектара на Профсоюзной улице в 3-м микрорайоне Теплого Стана. В настоящее время там находятся старые постройки.

