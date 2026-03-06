График работы соцучреждений Москвы изменится в мартовские праздники

06 марта, 13:33

Город

Более 1,8 тыс семей переехали в дома по программе реновации в Головинском районе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 1,8 тысячи семей переехали в новые квартиры в домах по программе реновации в Головинском районе Москвы. Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"У жителей Головинского района переезд в новостройки по программе реновации начался на Авангардной и Флотской улицах в 2021 году. Сегодня же более 1,8 тысячи семей из 17 полностью расселенных домов старого жилого фонда отпраздновали новоселье в современных квартирах", – отметил он.

Всего в районе планируется расселить 137 домов старого жилого фонда, а в новостройки переедут свыше 12,6 тысячи семей. Новые дома, которые получили горожане, соответствуют современным стандартам качества и безопасности.

Как уточнил руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, с начала реализации программы реновации в Головинском районе под заселение передали уже 17 домов, рассчитанных на более чем 3,2 тысячи квартир. Их общая площадь составляет более 167 тысяч квадратных метров.

Новостройки оборудованы широкими подъездами, входными группами и лифтовыми холлами. Для маломобильных жителей сделали более 30 квартир с расширенными дверными проемами и коридорами.

В департаменте информационных технологий подчеркнули, что подготовиться к заселению можно при помощи суперсервиса "Переезд по программе реновации". Он поможет узнать об организации переезда. Кроме того, сервис позволяет получить сведения о необходимых документах для договора.

Ранее перечень площадок, где планируется построить жилье по программе реновации, расширился на пять московских адресов. Они находятся в четырех районах. Общая площадь будущей жилой недвижимости на этих территориях составит 76,1 тысячи квадратных метров, что позволит расселить 15 старых домов.

"Новости дня": более 130 жителей начали переезжать в квартиры по реновации в Богородском

городреновация

