Москва поставила рекорд по вводу жилья по реновации в 2025 году

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В 2025 году в Москве было поставлено несколько рекордов по вводу жилья, построенного на средства городского бюджета, в том числе в рамках программы реновации. Об этом сообщили в комплексе градостроительной политики и строительства столицы.

В частности, ввод капитальных объектов вырос вдвое. Речь идет о зданиях, построенных в рамках Адресной инвестиционной программы, – это школы, детские сады, больницы и другая социальная инфраструктура. При этом объемы жилья, возведенного по реновации, увеличились более чем в 1,7 раза.

Всего в 2025 году было введено 240 объектов капитального строительства, профинансированных из бюджета города, – это существенно выше показателей любого из предыдущих 15 лет. Для сравнения: в 2024 году число таких зданий достигло только 120.

Рост связан прежде всего с реализацией программы реновации, которая действует в Москве с 2017 года, отметили в комплексе. На сегодняшний день она охватила около 260 тысяч москвичей – это каждый 50-й житель столицы, что сопоставимо с населением таких городов, как Мурманск или Архангельск.

В 2025 году ввод жилых домов по реновации достиг 2,3 миллиона квадратных метров – это рекордный показатель за все время действия программы. В 2026-м ожидается новый рекорд: план составляет 2,5 миллиона квадратных метров.

К настоящему моменту программа реновации выполнена более чем на 25%. Полностью завершены работы в 12 районах Москвы, включая Лианозово, Северное и Южное Медведково, Северный, Ясенево, Южное и Северное Бутово, Раменки, Ново-Переделкино, Молжаниновский, Старое Крюково и Коммунарку.

Общий объем ввода недвижимости в Москве в 2025 году составил 16 миллионов квадратных метров – это 10% от всего нового фонда, возведенного в столице за 15 лет. Данный показатель на 13% выше, чем в 2024 году – 14,2 миллиона.

Из общего объема 3,7 миллиона квадратных метров приходится на нежилые объекты, 1,6 миллиона – на нежилые коммерческие помещения в жилых домах, 7,4 миллиона – на чистую площадь жилых помещений, еще 3,3 миллиона – на места общего пользования, например лестницы, кладовки или подъезды.

Чистая площадь жилых помещений, введенных в 2025 году, составила 7,4 миллиона квадратных метров, что на 14% больше, чем годом ранее – 6,5 миллиона.

Кроме того, за 15 лет в Москве за счет бюджета и частных инвесторов было построено 164,6 миллиона квадратных метров недвижимости, из которых около 72 миллионов – жилые. Это больше совокупного объема застройки любого другого российского мегаполиса, кроме Санкт-Петербурга.

Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов отметил, что подход к реализации Адресной инвестиционной программы существенно изменился: планы пересмотрены, а сроки строительства сдвинуты там, где это возможно, поскольку ускорение снижает стоимость. Каждый год промедления добавляет к цене проекта 8–10% из‑за инфляции и роста цен на материалы.

Вместе с тем сформированы долгосрочные планы. Контракты заключаются заранее, активно внедряются технологии информационного моделирования, префаб-технологии и крупномодульное строительство.

Ефимов добавил, что в 2025 году столица установила мировой рекорд скорости строительства в рамках реновации – жилой дом с отделкой и инженерными сетями построили за 6,5 месяца. Причем монтаж готовых блоков занимал около 1 месяца.

Ранее сообщалось, что в рамках программы реновации на юго-востоке Москвы в прошлом году расселили 32 дома. В новые квартиры переехали более 2 тысяч семей. Из них 1,7 тысячи воспользовались сервисом "Помощь в переезде".