Путин поручил создать условия для свободного волеизъявления на выборах в ГД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Владимир Путин поручил создать все условия для свободного и безопасного волеизъявления россиян на сентябрьских выборах в Госдуму. Об этом российский лидер заявил на расширенном заседании коллегии МВД РФ.

"Депутатов федерального уровня будут впервые выбирать на наших исторических территориях: в Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях", – указал Путин.

Выборы в ГД планируется провести 20 сентября 2026 года. Срок полномочий избранных депутатов будет действовать 5 лет, до сентября 2031 года. Количество мест останется прежним – 450. Одна половина депутатов будет избрана по партийным спискам, а вторая – по одномандатным округам.

Ранее депутаты Госдумы рассказывали, что спецслужбы Запада усилили активность по подготовке провокаций на выборах в нижнюю палату парламента. В частности, уже зафиксированы призывы не признавать итоги выборов со стороны иностранных агентов.

