Пискарев: Запад готовит кампанию против кандидатов – участников СВО на выборах в ГД

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Западные страны собираются развернуть масштабную кампанию по вмешательству в выборы в Госдуму, которые пройдут в следующем году. Об этом сообщил председатель комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства зарубежных стран во внутренние дела РФ Василий Пискарев, его слова передает пресс-служба учреждения.

Кампания будет направлена на кандидатов, которые являются участниками спецоперации. Реализовывать стратегию западных стран, закрепленную в резолюции Брюссельской конференции, собираются иностранные агенты. Также планируются и традиционные акции по дискредитации избирательных списков "Единой России", уточнил Пискарев.

По его словам, данная кампания обсуждалась иноагентами, экстремистами и представителями террористических организаций совместно с депутатами Европарламента и Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) на прошлой неделе. В настоящее время стороны уже отрабатывают эту стратегию.

"Очевидно, что, вбрасывая новую тему в борьбе с покинутой ими страной, собравшиеся в Брюсселе отщепенцы надеются выиграть соревнование за оскудевшее финансирование западных кураторов, которые стали более разборчивы. Поддержку получат лишь самые гнусные и изобретательные в очернении родной страны", – отметил парламентарий.

Он также сослался на анализ деятельности иноагентов в период с 2023 по 2024 год, заявив, что чаще всего они занимаются дискредитацией российских военных.

В конце прошлого года зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев во время партийного съезда "Единой России" призвал начать полномасштабную подготовку к выборам в Госдуму. По его словам, единый день голосования в следующем году станет проверкой качества работы партии и ее взаимодействия с избирателями.

